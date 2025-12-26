Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 1 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        1 Filistinli hayatını kaybetti

        Gazze'de, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusu, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgeler arasında yer alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

        İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

        AA muhabirine konuşan bir sağlık yetkilisi, Filistinli Udey el-Mekadime'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ateşiyle öldürüldüğünü söyledi.

        Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistinli adam, Cibalya Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı Hafsa Okulu'nun kapısı önünde otururken İsrailli bir keskin nişancı tarafından vuruldu.

        Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralı adam, hastanede yaşamını yitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samsun'da fuhuş operasyonlarında 166 kişiye adli işlem uygulandı

        Samsun'da son 6 ayda fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 22 işletme hakkında işlem yapıldı, 166 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. (DHA)

        #Filistin
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu