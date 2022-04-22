1 gün arayla 2 oligark ailesiyle birlikte ölü bulundu 0:00 / 0:00

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İspanyol El Punt Avui'nin haberine göre 55 yaşındaki Sergey Protosenya, eşi ve kızıyla birlikte 19 Nisan'da Katalonya'daki Lloret de Mar bölgesinde bulunan evlerinde ölü bulundu.

İspanyol yetkililer olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılan incelemeler sonrası belli olacağını ifade etti.

Çiftin 1 oğullarının da olduğu ancak olayın gerçekleştiği gün Fransa'da olduğu belirtildi.

Ancak bu ölümden tam bir gün önce başka bir oligarkın da aynı şekilde eşi ve kızıyla birlikte Moskova'daki evlerinde ölü bulunması şüpheleri artırdı.

RUS OLİGARK 1 GÜN ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Eski Kremlin ve Gazprombank yöneticisi milyarder Vladislav Avayev de 18 Nisan'da Moskova'daki evinde hamile eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlatmış, Rus istihbarat yetkilileri durumun intihar gibi görünse de cinayet ihtimalinin de elenmediğini ve soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğünü söylemişti.

Yetkililer 3 isimde de kurşun yaraları bulunduğunu ancak silahın Vladislav Avayev'in elinde olduğunu ifade etmişti. Evdeki incelemede toplam 13 kurşun bulunduğu ve evin içeriden kilitli durumda olduğu belirtilmişti.

Rusya'nın en büyük bankalarından Gazprombank'ta da yöneticilik yapan Avayev, Putin'e yakın bir isim olarak biliniyordu.

MART AYINDA İNGİLTERE'DE YAŞAYAN RUS MİLYARDER DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ukrayna doğumlu Rus oligarkın Mikhail Watford da Mart ayında evinde ölü bulunmuştu. 66 yaşındaki üç çocuk babası Mikhail Watford'un cansız bedenini evin bahçıvanı tarafından garajda buluduğunu açıklanmıştı.

Watford'un ölümünü polis 'açıklanamayan ölüm' olarak değerlendirdiklerini açıklamıştı. Ölümün Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın oligarklara sert yaptırım açıklamaların arasında gelmesi şüphe uyandırmıştı.