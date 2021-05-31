Covid-19 salgınında normalleşme kararlarının konuşulacağı kabine toplantısı başladı, 1 Haziran'dan sonra hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne olacak? sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı bir açıklamada Haziran ayı ile birlikte aşılamanın hızlandırılacağı tedbirlerin azaltılacağı yönünde sinyalleri vermişti. 1 Haziran'dan sonra yasak olacak mı? sorusu ve pek çok merak edilen soru için gözler kabine toplantısına çevrildi.

1 HAZİRAN'DAN SONRA YASAK OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulan tedbirler kapsamında Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kademeli normalleşme tedbirleri 1 Haziran'da sona erecek.

1 Haziran'dan sonra yasakların devam edip etmeyeceği kabine toplantısından sonra belli olacak.