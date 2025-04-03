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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:48
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

        Ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

        4 Nisan Cuma

        17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz

        20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: Turgut Doman

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

        5 Nisan Cumartesi:

        13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu

        16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: Sarper Barış Saka

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        19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: Yasin Kol

        6 Nisan Pazar:

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: İlker Yasin Avcı

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Batuhan Kolak

        19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Gürcan Hasova

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