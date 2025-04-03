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        Haberler Gündem Güncel Son dakika flaş gelişme: Boykot soruşturmasında 10 gözaltı | Son dakika haberler | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Sosyal medyada boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi

        Giriş: 03.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:48
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        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi.

        5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        AA'da yer alan habere göre de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi.

        Haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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        #Cem Yiğit Üzümoğlu
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