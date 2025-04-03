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        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti! Kapıya dayanıp ateş açtı!

        İstanbul Ataşehir'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eski karısının yaşadığı binanın kapısına dayanarak havaya ateş açtı. Dehşet anlarında silahla tehditte bulunan M.C. adlı şüpheli yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:34
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        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
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        Ataşehir'de M.C. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eski eşinin kapısına dayanarak havaya ateş açarak silahla tehditte bulundu.

        DHA'nın haberine göre mahallede paniğe neden olunan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C., aralarında sorun olan eski eşinin evinin önüne gitti. İkili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

        GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

        Tartışmanın büyümesiyle M.C., yanında getirdiği tabancayla eşinin yanına gelmesi için havaya bir el ateş açtı. Eşi yanına gelmeyince M.C. tabancayı kafasına doğrultarak intihar etmeye kalkıştı. Durum üzerine kadın, M.C.'nin yanına geldi, bir süre tartıştıktan sonra ikili araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C, tutuklandı.

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