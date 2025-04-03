Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ülkeden ülkeye değişen yüzde 10 ila 49 arasında değişen ek gümrük vergileri küresel teknoloji devlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Açıklanan oranların beklentinin üzerinde olması bu düşüşlerin en önemli nedeni oldu.

Trump'ın ek tarife duyurusu piyasa kapanışının ardından geldi. Ancak kapanış sonrası vadeli işlemlerde en dikkat çekici düşüşlerden birisi yüzde 6.6 ile Apple'da yaşandı. Apple'ın gelirinin büyük kısmı başta Çin olmak üzere çeşitli Asya ülkelerinde üretilen ürünlerden geliyor. Bu yüzden Trump'ın getirdiği yeni ek tarifelerin şirketi etkileyebileceği düşünülüyor.

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Tayvan ve Meksika'da üretim tesisleri bulunan çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde de kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4.1'lik düşüş kaydedildi.

Bunun yanında Amazon yüzde 5.2, Alphabet (Google) yüzde 2.9, Meta yüzde 4.3, Microsoft ise yüzde 2.1 değer kaybı yaşadı.

Bu düşüşlerin etkisiyle kapanış sonrası işlemlerde Nasdaq vadeli işlemlerde yüzde 2.3, S&P 500'de ise yüzde 1.6'lık düşüş geldi.

İşte ABD'nin uyguladığı tarifeler: