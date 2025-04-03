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        Haberler Ekonomi Borsa Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü - Borsa Haberleri

        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü

        Trump'ın tarifeleri ilk olarak ABD'li teknoloji devlerini vurdu. Kapanış sonrası işlemlerde Apple yüzde 6, Amazon ise yüzde 5'in üzerinde kayıp yaşadı. Nasdaq genelindeki düşüş yüzde 2.3'ü buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 01:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:20
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        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ülkeden ülkeye değişen yüzde 10 ila 49 arasında değişen ek gümrük vergileri küresel teknoloji devlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Açıklanan oranların beklentinin üzerinde olması bu düşüşlerin en önemli nedeni oldu.

        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar

        Trump'ın ek tarife duyurusu piyasa kapanışının ardından geldi. Ancak kapanış sonrası vadeli işlemlerde en dikkat çekici düşüşlerden birisi yüzde 6.6 ile Apple'da yaşandı. Apple'ın gelirinin büyük kısmı başta Çin olmak üzere çeşitli Asya ülkelerinde üretilen ürünlerden geliyor. Bu yüzden Trump'ın getirdiği yeni ek tarifelerin şirketi etkileyebileceği düşünülüyor.

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        Tayvan ve Meksika'da üretim tesisleri bulunan çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde de kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4.1'lik düşüş kaydedildi.

        Bunun yanında Amazon yüzde 5.2, Alphabet (Google) yüzde 2.9, Meta yüzde 4.3, Microsoft ise yüzde 2.1 değer kaybı yaşadı.

        Bu düşüşlerin etkisiyle kapanış sonrası işlemlerde Nasdaq vadeli işlemlerde yüzde 2.3, S&P 500'de ise yüzde 1.6'lık düşüş geldi.

        İşte ABD'nin uyguladığı tarifeler:

        Ülke ABD'ye uygulanan tarife* (%) ABD'nin uyguladığı tarife (%)
        Çin 67 34
        AB 39 20
        Vietnam 90 46
        Tayvan 64 32
        Japonya 46 24
        Hindistan 52 26
        Güney Kore 50 25
        Tayland 72 36
        İsviçre 61 31
        Endonezya 64 32
        Malezya 47 24
        Kamboçya 97 49
        İngiltere 10 10
        Güney Afrika 60 30
        Brezilya 10 10
        Bangladeş 74 37
        Singapur 10 10
        İsrail 33 17
        Filipinler 34 17
        Şili 10 10
        Avustralya 10 10
        Pakistan 58 29
        Türkiye 10 10
        Sri Lanka 88 44
        Kolombiya 10 10
        Peru 10 10
        Nikaragua 36 18
        Norveç 30 15
        Kosta Rika 17 10
        Ürdün 40 20
        Dominik Cum. 10 10
        BAE 10 10
        Yeni Zelanda 20 10
        Arjantin 10 10
        Ekvator 12 10
        Guatemala 10 10
        Honduras 10 10
        Madagaskar 93 47
        Burma 88 44
        Tunus 55 28
        Kazakistan 54 27
        Sırbistan 74 37
        Mısır 10 10
        S. Arabistan 10 10
        El Salvador 10 10
        Fil Dişi 41 21
        Laos 95 48
        Botsvana 74 37
        Trinidad&Tobago 12 10
        Fas 10 10
        Cezayir 59 30
        Umman 10 10
        Uruguay 10 10
        Bahamalar 10 10
        Lesotho 99 50
        Ukrayna 10 10
        Bahreyn 10 10
        Katar 10 10
        Moritus 80 40
        Fiji 63 32
        İzlanda 10 10
        Kenya 10 10
        Lihtenştayn 73 37
        Guyana 76 38
        Haiti 10 10
        Bosna Hersek 70 35
        Nijerya 27 14
        Namibya 42 21
        Bruney 47 24
        Bolivya 20 10
        Panama 10 10
        Venezuela 29 15
        Kuzey Makedonya 65 33
        Etiyopya 10 10
        Gana 17 10
        Moldova 61 31
        Angola 63 32
        Kongo 22 11
        Jamaika 10 10
        Mozambik 31 16
        Paraguay 10 10
        Zambiya 33 17
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        Gine-Bissau 10 10
        Svalbard 10 10
        Heard ve McDonald Adaları 10 10
        Reunion 73 37

        *ABD hükümeti bu oranı hesaplarken 'kur manipülasyonu' ve 'ticaret engellerini' hesaplamaya dahil ediyor

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