'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
Kayseri'de, bir kadına cinsel saldırıda bulundukları ve polise mukavemet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesinde bir kadının darp edildiği ve cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
POLİS 3 ZANLIYI YAKALADI
AA'daki habere göre olaya karıştığı tespit edilen G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32) saklandıkları adreste yakalandı.
3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklandı.