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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: 'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!

        Kayseri'de, bir kadına cinsel saldırıda bulundukları ve polise mukavemet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:49
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        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
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        Kayseri'de alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesinde bir kadının darp edildiği ve cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        POLİS 3 ZANLIYI YAKALADI

        AA'daki habere göre olaya karıştığı tespit edilen G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32) saklandıkları adreste yakalandı.

        3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklandı.

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