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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mart ayı enflasyon verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

        Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,10 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:43
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        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
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        TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

        TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,12 arttı

        En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

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        TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 4,94 arttı

        En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık %36,99 arttı, aylık %1,30 arttı

        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.

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