Gözler PFDK sevklerinde: Derbide hangi cezalar çıkabilir?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Olaylı geçen derbide Jose Mourinho maç sonrasında Okan Buruk'un burnunu sıktı. Peki Mourinho talimatlara göre kaç maç ceza alabilir? Futbol Disiplin Talimatları, Mourinho'nun hareketi için ne diyor? Derbinin kırmızı kartları Süper Lig'e yansıyacak mı? İşte tüm detaylar...
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ardından yaşananlar dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Jose Mourinho'yu kaç maç ceza bekliyor?
3 AYRI SEVK GERÇEKLEŞEBİLİR
Hakem raporunun ardından Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Jose Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle 1-3 maç arasında ceza alabilir. Portekizli teknik direktör, "saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alabilir.
Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin ilgili maddeleri şu şekilde:
MADDE 36- SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;
Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
MADDE 44- SALDIRI
Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;
Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
KIRMIZI KARTLAR SÜPER LİG'E YANSIYACAK MI?
Öte yandan derbide toplam 6 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Fred, Salvatore Foti, Jose Mourinho, Galatasaray'dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay oyun dışında kaldı. Talimatlara göre; 4 maç ve üzeri verilen cezalar tüm kulvarlarda geçerli. Ancak 1,2 ce 3 maçlık cezalar sadece Türkiye Kupası maçlarında geçerli.
İSPANYA'DA 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Mourinho 2011 yılında Real Madrid'in teknik direktörüyken, Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu için iki maç ceza almıştı.