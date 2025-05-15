1. Lig Play-Off 2. Tur programı açıklandı
Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
Giriş: 15.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:05
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını açıkladı. Rakiplerini eleyen Bandırmaspor ile Boluspor, yarı finalde karşı karşıya gelecek.
YARI FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:
19 Mayıs Pazartesi:
20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)
23 Mayıs Cuma:
16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
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