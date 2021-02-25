1 Mart'ta nereler açılacak, mekanlar açılıyor mu? - 1 Mart'ta kısıtlamalar (yasaklar) kalkıyor mu? 1 Mart' açı

Milyonlarca vatandaş yasaklar ne zaman kalkıyor, normalleşme ne zaman başlayacak sorularının yanıtını merak ediyor. Bilim Kurulundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki 1 Martta nereler açılacak? Yasaklar ne zaman kalkıyor? İşte koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

NORMALLEŞME İL BAZINDA OLACAK

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hafta başında "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden ilk kez paylaşılan illere göre nüfusa oranlı haftalık vaka sayıları, belirli kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasında esas olacak. Normalleşme sürecinde, bu veriler düzenli olarak paylaşılmaya devam edilecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİ HER İL İÇİN AYRI OLACAK

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER NORMALLEŞECEK

Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.

Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

1 MARTTA NERELER AÇILACAK?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında restoran, lokanta ve kafeler, okullar, spor salonları kapatılmıştı. 1 Marttan itibaren yaşadığınız ilin koronavirüs tablosuna bakarak, resmi kurumların açıklamalarını takip etmeniz gerekiyor. Her ilde normalleşme ve açılacak yerler değişecek.

İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

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