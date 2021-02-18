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1 Mart'ta Restoranlar, kahveler, kafeler açılacak mı? - Kafeler, lokantalar, kahveler ne zaman açılacak? -

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla birçok işletmede olduğu gibi kafelerde de sadece gel-al ve sipariş ile hizmet veriliyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konu ise kafelerde oturma düzenine ne zaman ve hangi tarihte geçileceği. İşte konuyla ilgili son durum...

1 Mart'ta Restoranlar, kahveler, kafeler açılacak mı? - Kafeler, lokantalar, kahveler ne zaman açılacak? -

Kabine Toplantısı sonrası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti. Bir süredir uygulanmakta olan tedbirlere ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafeler, restoranlar ve kahveler ile ilgili de oldukça önemli ayrıntılar verdi. Peki 1 Mart'ta Kahveler, lokantalar, kafeler açılacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu." dedi.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan şunları söyledi;

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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