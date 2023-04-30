1 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. 1 Mayıs'ın hafta başına gelmesiyle beraber birçok konuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bunlar arasında, "1 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı?" sorusu geliyor. Zira, 1 Mayıs'ta bankacılık işlemi olanlar için bu konu oldukça önemli. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle bankaların çalışma saatleri de değişiklik gösterecek. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylı bilgiler...