        1 Mayıs hava nasıl olacak? AKOM İstanbul'u uyardı! İşte 1 Mayıs hava durumu tahminleri

        1 Mayıs hava durumu milyonlarca kişinin gündeminde yer alırken, İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. AKOM ve Meteoroloji verilerine göre, 1 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Özellikle 1 Mayıs tatili için plan yapanlar "İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?" ve "Yağmur ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini belirtirken, ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte 1 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:06
        Meteoroloji’den son dakika 1 Mayıs hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’da hava aniden değişiyor, sağanak yağış kapıda. AKOM’un paylaştığı son verilere göre Perşembe akşamı başlayacak yağmur, 1 Mayıs ve sonrasında etkisini artırarak devam edecek. "İstanbul’da hava nasıl olacak?", "1 Mayıs’ta yağmur var mı?" soruları yeniden gündeme gelirken, yetkililer şemsiyesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Türkiye genelinde batıya ilerleyen yağışlı sistemin Cuma günü birçok ili etkisi altına alması bekleniyor. İşte bilgiler...

        AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

        AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Perşembe akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak.

        Sistemin 4-5 gün süre ile etkisini sürdürmesi beklenirken, halihazırda 16-19°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.

        1 MAYIS CUMA HAVA DURUMU

        Cuma günü yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında yaygın gökgürültülü sağanak ve sağanak yağışlar bekleniyor.

        Sadece Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri yağıştan nispeten daha az etkileniyor. Bu yaygın yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede (birkaç derece) düştüğü ve yurdun genelinde serin, yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor.

        1 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

        Kuvvetli Yağmurlu 9°C 12°C

        1 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU

        Yağmurlu 9°C 18°C

        1 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU

        Sağanak Yağışlı 12°C 19°C

        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
