1 Mayıs hava nasıl olacak? AKOM İstanbul'u uyardı! İşte 1 Mayıs hava durumu tahminleri
1 Mayıs hava durumu milyonlarca kişinin gündeminde yer alırken, İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. AKOM ve Meteoroloji verilerine göre, 1 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Özellikle 1 Mayıs tatili için plan yapanlar "İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?" ve "Yağmur ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini belirtirken, ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte 1 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...
AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI
AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Perşembe akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak.
Sistemin 4-5 gün süre ile etkisini sürdürmesi beklenirken, halihazırda 16-19°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.
1 MAYIS CUMA HAVA DURUMU
Cuma günü yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında yaygın gökgürültülü sağanak ve sağanak yağışlar bekleniyor.
Sadece Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri yağıştan nispeten daha az etkileniyor. Bu yaygın yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede (birkaç derece) düştüğü ve yurdun genelinde serin, yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor.
1 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU
Kuvvetli Yağmurlu 9°C 12°C
1 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU
Yağmurlu 9°C 18°C
1 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU
Sağanak Yağışlı 12°C 19°C