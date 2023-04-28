Bu özel günde, işçi sınıfının haklarını savunan ve mücadele eden tüm insanları kutluyoruz. Daha adil, daha özgür ve daha eşit bir dünya için birlikte çalışacağız. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nız kutlu olsun!

Tüm emekçilerin birlikte mücadele ederek kazandığı hakları, daha güçlü bir geleceğe taşımak dileğiyle, 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun!