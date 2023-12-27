1 Ocak'ta okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?
Yılbaşı yeni umutlar ve büyük bir heyecan ile kutlanacak. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Ocak yılbaşında okulların durumu merak konusu oldu. 2024 yılına artık sayılı günler kala öğrenciler "1 Ocak okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 1 Ocak 2024 Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına ilişkin detaylar...
Yeni yıl heyecanı başlarken; yılbaşı için de tatil planları yapılıor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada coşkuyla kutlancak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil günlerinden biri durumunda. Peki, 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı, tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
1 OCAK 2024 TATİL Mİ?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
1 OCAK'TA OKUL VAR MI, OKULLAR TATİL Mİ?
Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı