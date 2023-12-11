Haberler Gündem 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi ve ders yapılacak mı?

1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi ve ders yapılacak mı? Yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala tatil hazırlıklarını sürdüren binlerce vatandaş; 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günlerine ilişkin aramalarına başlamış durumda. Söz konusu duruma ilişkin en çok araştırılan; resmi tatil ve okulların olup olmadığı ile ilgili bilgileri derledik! Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:01 facebook

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2024 için geri sayıma geçilirken yeni yılın ilk gününe dair aramalar da iyice artmış durumda. Gerek özel sektör çalışanları, gerek kamu kurumları çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendiren konulara dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?



31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.



Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.