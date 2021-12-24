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Haberler Gündem Eğitim 1 Ocak'ta okullar tatil mi 2022? Yılbaşında okullar tatil mi?
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1 Ocak'ta okullar tatil mi 2022? Yılbaşında okullar tatil olacak mı?

Yılbaşı tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs gölgesinde kutlanacak. 2022 yılına sayılı günler kala öğrenciler "1 Ocak yılbaşında okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 1 Ocak'ta okullar tatil mi 2022? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

1 Ocak'ta okullar tatil mi 2022? Yılbaşında okullar tatil mi?

1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşında okullar tatil mi? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 1 Ocak'ta okullar tatil mi? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

1 OCAK YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili olmayacak.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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