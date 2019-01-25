BKM, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterim tarihi belli oldu. Film, izleyiciyle 1 Şubat'ta buluşacak. Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak'taki gösterim tarihini ertelemişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı 1 Şubat'ta gösterime çıkarmaya karar verdi. Film, isteyen her sinema salonunda gösterime çıkacak. İstenen şartlar sağlandığı takdirde 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', Mars Cinema Group'un salonlarında da izleyiciyle buluşacak.

Mars Cinema Group ile aynı anlaşmazlık nedeniyle Cem Yılmaz da daha önce 18 Ocak olarak kararlaştırılan 'Karakomik Filmler'in gösterim tarihini ertelemişti. Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6'nın gösterim tarihini net olarak açıklamamıştı. Yılmaz ile Gökbakar'ın filmlerinin izleyiciyle ne zaman buluşacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.