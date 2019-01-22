Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle filmlerin gösterim tarihleri ertelenmişti. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için çarşamba günü bir toplantı düzenlenecek.

Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen paylarının 5 yıldır artmadığını ve promosyonlu bilet uygulamasının hasılatın şeffaf olarak görülmemesine engel olduğunu belirterek filmlerinin gösterimini erteleme kararı almıştı. BKM, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini 1 Ocak'tan, Cem Yılmaz ise 'Karakomik Filmler'i 18 Ocak'tan ileri bir tarihe ertelemiş, Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6' için belli bir gösterim tarihi açıklamamıştı.

YASA SONRASI İLK TOPLANTI

Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığı giderecek olan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilip yasallaşması sonrasında taraflar ilk kez bir araya gelerek masaya oturacak. Yapımcılar, bilet paylarının artmasını ve kampanyalı bilet uygulamasında yeni sinema yasasının gereği olarak hasılatın şeffaf olarak görülmesini talep edecek. Mars Cinema Group ile anlaşma sağlandığı takdirde 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 'Karakomik Filmler' ve 'Recep İvedik 6' için bir gösterim takvimi oluşturulacak. Anlaşma sağlanamadığı takdirde bu üç film izleyiciyle diğer sinema salonlarında buluşacak.

7 MİLYON ADET KAMPANYALI BİLET SATILDI

Toplantının en kritik noktalarından biri Mars Cinema Group'un yaptığı kampanya anlaşmaları olacak. Yapımcılar, Mars Cinema Group'un kendilerinden habersiz bir şekilde temmuz ayına kadar olan süreçte çeşitli firmalarla yaptığı anlaşma gereği 7 milyon adet bilet sattığını öğrenmesiyle büyük bir şok yaşadı. Yapımcılar, 7 milyon adet kampanyalı biletin gelirinin paylaşımının da mutlaka çözüme ulaşmasını istiyor.



