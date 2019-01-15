Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'Bilet payı' ve 'Kampanyalı bilet uygulaması' konusundaki anlaşmazlığın olumsuz sonuçları ortaya çıkmaya başladı. BKM, söz konusu anlaşmazlık nedeniyle Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterime çıkarmamıştı. Gösterim tarihi 1 Ocak olan filmin izleyiciyle buluşması ertelenmişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre bu durumun sinema sektörüne bedeli oldukça ağır oldu. 2019'un ilk 10 gününde oldukça büyük oranda izleyici kaybı yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 gününe oranla % 55.5 izleyici kaybı yaşanırken bu oran hasılatta % 58.8 olarak gerçekleşti.



2018 (İLK 10 GÜN)

İzleyici Sayısı: 2.565.715

Hasılat: 33.811.197 TL



2019 (İLK 10 GÜN)

İzleyici Sayısı: 1.141.787

Hasılat: 13.923.361 TL



2019'da bir önceki yıla oranla izleyici kaybı 1.423.928 kişi olurken hasılat kaybı 19.887.836 TL oldu.

Cem Yılmaz'ın da anlaşmazlık nedeniyle '2 Arada' ile 'Kaçamak'tan oluşan 'Karakomik Filmler'i 18 Ocak'ta gösterime çıkarmayacak olmasından dolayı sinema sektörünün izleyici ve hasılat kaybı önümüzdeki günlerde daha da yüksek olacak.

Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen kendi paylarının artmamasından, patlamış mısırlı kampanyalı biletlerden pay alamamalarından ve uygulama nedeniyle hasılatı net olarak göremediklerinden dolayı filmlerinin gösterime girdiği Mars Cinema Group ile anlaşmazlığa düşmüştü. Anlaşmazlığın giderilmesi için düzenlenen toplantılara Mars Cinema Group katılmamıştı. Yapımcılar, sinema salonu zincirine sahip alternatif şirketlerle görüşmelerine devam ediyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ