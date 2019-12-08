1 yılda 4 bin çocuğun hayatına dokundu

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Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu. Kibar Holding açıklamasına göre, Kibar Gönüllüleri yaptıkları projelerle bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu. Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kurumsal sosyal sorumluk (KSS) çalışmalarının odak alanını “Eğitim ve Çocuk” üzerine konumlandıran Kibar Gönüllüleri bünyesinde 600 gönüllü bulunuyor. Bugüne kadar 25 gönüllülük projesi gerçekleştiren Kibar Gönüllüleri etkinliklerinde yer alan 200 gönüllü, bin 200 saati aşkın gönüllülük çalışması yaptı.