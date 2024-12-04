10 kadın kooperatifi güçlerin birleştirdi

Gıda, lojistik, sosyal medya, nakış, davet organizasyonu ve geleneksel el sanatları gibi 10 farklı sektörde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini bir araya getiren Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği (MKKB), üretimden pazarlamaya verdiği desteklerle emeğin katma değer kazanmasını ve pazarda yer edinmesini hedefliyor.

MKKB, üyelerine sunduğu sermaye desteğinin yanında ürünlerinin uluslararası pazarda da yer bulmasına imkan sunuyor. Gençlerden emeklilere geniş yaş aralığında 2 bin 912 üyeyi bir araya getiren MKKB, eğitimli ve tecrübeli kadınların bir arada çalışıp bilgi paylaşımında bulundukları platform oluşturarak emeğin serüveninin başarıyla sonuçlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özcan, kadın kooperatifleriyle yürüttükleri çalışmaların, nitelikli ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar birçok aşamayı kapsadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

MKKB Başkanı Nuket Özcan, 10 farklı kooperatifi bünyesinde barındıran çatı birlik olduklarını anlattı. Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin nitelikli ürünlerini seçtiklerinden bahseden Özcan, üretimde sermaye desteği, sürdürülebilir pazar ve yurt dışı satış konusunda destekleri kapsayan geniş bir süreci yürüttüklerini belirtti.

"Örneğin Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Fulacık köyünde üretilen bal, önce lojistik kooperatifimiz tarafından toplanıyor. Başka bir kooperatifimiz balların kavanozlama ve dolumunu takip ediyor. Ürünün etiketi ve grafik tasarımı bir diğer kooperatifimizce hazırlanıyor. Zincir marketlere giderken de başka bir kooperatifimiz kalite, entegrasyon ve pazarlama stratejilerini yürütüyor."

"GÜÇLÜ VE ÜRETEN KADINLAR, BİZİM HEDEF PLANIMIZ"

"Modern hayatta, ev ekonomisinden ülke ekonomisine, oradan da uluslararası arenaya hizmet veren, ürünün arkasında durabilen güçlü ve üreten kadınlar, bizim hedef planımız" diyen Özcan, her kadının, öncelikle üretimi öğrenilebilir daha sonra da sürdürülebilir yapması noktasında çalışan bir araştırma kuruluşu olduklarını söyledi.

Özcan, her üretilen ürünün aynı kıymeti haiz olmadığına işaret ederek, "Katma değer üretme, müteşebbisliği yansıtma ve müteşebbisliğin aslında değer yaratmak olduğu fikrinden yola çıkıp değerli ürünlere öncelik vererek, bunların ulusal ve uluslararası arenada satışa sunulması bizler için çok kıymetli" dedi.