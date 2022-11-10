10 Kasım'a özel sahnesiyle 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', Atatürk'ü andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

10 Kasım'a özel sahnesiyle 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', Atatürk'ü andı

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', bu akşam yayınlanacak bölümünde Atatürk'ü andığı sahneyle seyircilerin kalplerine dokunacak. Sadi Payaslı'nın öğrencisine Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini, ona olan büyük sevgimizi ve bizler için önemini anlattığı sahnede şu sözler alkış toplayacak: "Hakkını helal et Atam! Olmasaydın olmazdık..."

10 Kasım'a özel sahnesiyle 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', Atatürk'ü andı
10 Kasım'a özel sahnesiyle 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', Atatürk'ü andı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin karşısında Sadi Payaslı'nın duyulan sözleri 10 Kasım akşamı ekran başındaki herkesi derinden etkileyecek.

SHOW TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin çok konuşulacak o sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV yayın akışı 10 Kasım Perşembe 2022: Bugün televizyonda neler var?
TELEVİZYON TV yayın akışı 10 Kasım Perşembe 2022
Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor başvuru nereden ve nasıl yapılır?
TELEVİZYON Survivor'da yeni soluk! İşte 2023 kadrosu
9 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama | Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman ve O Kız reytinglerde kaçıncı oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklandı!
Gelin Evi'nde Nijeryalı damada kına gecesi!
TELEVİZYON Gelin Evi'nde Nijeryalı damada kına gecesi!
Hayat Bugün’ün 4. Bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Hayat Bugün’ün 4. Bölüm fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 103. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz ve tek parça
TELEVİZYON Kuruluş Osman son bölüm izle!
Vizyona girmesi merakla beklenen yeni dizi ve filmlerle ilgili son gelişmeler! Marvel, The Witcher, DC ve Scarlett Johansson
TELEVİZYON Sinema dünyasında yaşanan son gelişmeler!
TV yayın akışı 9 Kasım Çarşamba: Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, SHOW TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
TELEVİZYON Bugün izlenecek dizi ve filmler!
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYON 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
'Baba'da 'İlhan'ın hayatı tehlikede!
TELEVİZYON 'Baba'da 'İlhan'ın hayatı tehlikede!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.