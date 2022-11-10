10 Kasım'a özel sahnesiyle 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin karşısında Sadi Payaslı'nın duyulan sözleri 10 Kasım akşamı ekran başındaki herkesi derinden etkileyecek.
SHOW TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.
İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin çok konuşulacak o sahnesi;
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