Yıldızları parladı

Onur Özer: Ben de Rojbin’le aynı fikirdeyim. Hem ilk işini yapan, gözleri çakmak çakmak olan bir grup var hem de aynı iştahını koruyan ama ehliyetini alalı çok olmuş, o yollarda çok gidip, gelmiş oyuncular var… Genç kadro olarak birlikte çalışırken çok alışverişte bulunuyoruz ama mesela Ertan ağabey ile sahne çekerken orada hepimiz daha başka şeyler fark ediyoruz. O sadece işini yapıyor ama biz, ‘O şu anda ne yapıyor?’, ‘Nasıl bir tercihte bulundu?’, ‘Oyunu nereden aldı?’, ‘Karakteri o anda mevzuya nasıl bakıyor?’ diye düşünüyoruz. Aynı zamanda çok paylaşımcı bir oyuncuymuş, tanıdıkça anladık. Çok güzel paslar atan ve bizi de oyunun içinde sağlam tutan bir yapısı var. O açıdan her anlamda şanslıyız. Her iki tarafın da olduğu ve heveslerin kaybolmadığı bir ortam var. İşini yapmaktan yılmış insanlarla birlikte değiliz. Bu bizim bir şansımız. Herkes, ‘Sahnem gelsin, çıkayım ve işimi yapayım’ diye düşünüyor.

"NEFES ALDIKÇA KALP ATTIKÇA UMUT VAR"

*Dizide hayata ‘bir sıfır’ geride başlayan gençlerden ikisini canlandırıyorsunuz. Sizce herkes ikinci bir şansı hak eder mi?

Onur Özer: Bazen insanı tam orta yerinden kıran olaylar oluyor. Ya bir kayıp oluyor ya da kendi yaptığı bir hata… Sonra birden insan hayatta, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ düşüncesine giriyor. Benim çok şükür başıma öyle bir şey gelmedi. Böyle bir hikayeyi anlatmak, her şeye rağmen her zaman bir umudun olacağını bilmek, bunu yaşatan karakterleri oynamak önemli ve kıymetli bir şey. İkinci şans da olur, üçüncü şans da olur, dördüncü şans da olur… Aslında biraz nereden nereye döndüğümüzle alakalıdır. Ben de özellikle hikayenin bu kısmını seviyorum. Nefes aldıkça, kalp attıkça umut var…

Rojbin Erden: Herkes kendini anlatmayı hak ediyor. Herkesi dinlemek gerekiyor ve Onur’un dediği gibi bunun ikinci şans olmasına gerek yok.

*Sette bir gününüz nasıl geçiyor?

Rojbin Erden: Genel olarak keyifli geçiyor. Sete giderken okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Karavanda hep birlikte oturuyoruz genelde. Bir dinlenme alanım var, genelde beni bulamazlarsa oraya giderler. Bir sokak var, oradaki merdivenlerde oturuyorum. Bazen hatta fazla eğleniyoruz ve, ‘Birbirimize bakmayalım’ diyoruz çünkü çok gülüyoruz.

"MELEK'E HAYAT VERDİĞİM İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

*‘Melek’, dizide üvey babası ‘Celal’in şiddetine uğrayan ve haklı olduğunu kanıtlamaya çalışan bir karakter. Böyle bir karakteri canlandırırken neler hissediyorsun?

Rojbin Erden: İlk başta biraz zorlanıyordum açıkçası çünkü ister istemez bedenime yansıyordu. Sürekli kendi kendime konuşuyordum. ‘Ne yapmalıyım?’, ‘Nasıl o sahnelerden daha doğru çıkmalıyım?’ diye düşünüyordum ama şu anda her şey daha yolunda. ‘Melek’e çok alıştım, arkadaş gibiyiz hatta. O kadar alıştım ki bazen arkadaşlarım, ‘Sen ‘Melek’ oldun, onun gibi davranıyorsun’ diyorlar. Karakterin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmasını canlandırmak çok zor. ‘Melek’, çok inatçı… Sorunları kendi kendine çözmeye ve kimseyle paylaşmamaya çalışıyor. Kendinde o gücü görmesi güzel bir şey ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Kendi kendine hiçbir şeyle baş etmemek gerekiyor. Özellikle böyle bir durumda, annen bile sana inanmayabiliyor. Öyle bir evde tek başına bu sorumluluğun üstesinden tek başına gelmeye çalışmak çok doğru olmayabiliyor. Yetkili kişilere başvurması gerek ve öyle de yaptı zaten. Ancak bu şekilde ‘Celal’in önüne geçebilir. O yüzden ben ‘Melek’e hayat verdiğim için şanslı hissediyorum. Şu anda, her saat, her gün ‘Melek’ gibi insan aynı şeyleri yaşıyor ve ben böyle mesajlar alıyorum sürekli. Bu var, böyle hikayeler var. Önemli olan bunun üstesinden nasıl geleceğimizi bilmemiz. Bu hikayeyi eminim bunu yapan ya da yaşayan insanlar da görüyor.