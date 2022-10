Mustafa Açılan: Her şey olması gerektiği zamanda oluyor

SHOW TV’nin; yapımını BKM’nin üstlendiği, perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sosyal medyada da çokça konuşulan dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini ise Altan Dönmez üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 12'nci bölümünde de yeni heyecanlara sahne olacak. 'Sadi' ve 'Songül', 'Serdar’ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışacak.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Araz'ı canlandıran Mustafa Açılan, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Açılan; oyunculuğa başlama hikâyesini, dizinin kadrosuna nasıl katıldığını, mesleği adına edindiği en önemli öğretinin ne olduğunu ve Atatürk'ü canlandırma hayalini Habertürk HT Stüdyo'da anlattı.

5 yılda 8 TV dizisinde ve 2 sinema filminde oynadın. Performansını nasıl değerlendirirsin?

Bana bırakırsanız eleştirel yaklaşırım fakat biraz kendime merhametli davranayım. Şimdi böyle sorunca okula yazıldığım ve ilk derse girdiğim günü düşündüm. Ben Akademi 35.5’ta eğitim almıştım. Ersin Umulu hocamız vardı. İlk derse Vahide Hoca (Perçin) girmişti ondan sonra sahneye çıktığımız ilk dersimize de Ersin Hoca girdi. Ersin Hoca, “Herkes bir hayvanı canlandıracak. Daha sonra da o hayvanın en belirgin özelliğini insan olarak canlandıracak” demişti. “Yapabilecek miyim? Ben buraya geldim. Evet, oyuncu olmak istiyorum ama şimdi nasıl olacak? Sınıf 12 kişi. Ben bunların önünde nasıl oynayacağım?” diye tırnaklarımı yemeğe başladım. Hoca, “Sahneye kim çıkacak?” dedi. O öyle dedikçe ben titriyordum ve göz göze geldik, bir anda “Sen” dedi. “Kaçış yok” dedim ve çıktım. Aslan hayranıyım, çok belgesel izlerim. Telefonum aslan fotoğraflarıyla doludur. Aslanı oynadım daha sonra da en belirgin özelliği olan egosuyla alakalı bir oyun oynadım. Bittiğinde hoca dâhil bütün sınıf alkışlamaya başladı. O an gerçekten benim için çok önemliydi. Çünkü “Ben oyuncu olabileceğim” dedim. O an o alkış o beğenilme o takdir beni o kadar rahatlattı ve bana bu konu hakkında o kadar özgüven verdi ki şimdi baktığımda hep o özgüvenle hareket ettim; “Olacak mı? Olmayacak mı?” diye bir an bile umutsuzluğa kapılmadım. O yüzden galiba performansım iyi gidiyor. 5 seneye göre iyi işler yapmışım.

Aslan hayranlığının kaynağı nedir?

Bilmiyorum. Aslan burcuyum ama aslanın bendeki etkisi çok güçlü. Kendimi bir aslan gibi hissediyorum.