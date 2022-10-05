Gündem olacak sahne

"Kızlar bizim istikbalimiz" 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi Payaslı’nın ön yargıları kırmakla ilgili yaptığı konuşma herkese örnek olurken kız çocukları hakkında söylediği sözler ekran başındaki izleyicileri derinden etkiliyor. Payaslı, “Sizin evlatlarınız, bizim de evlatlarımız. Sizin kızlarınız, bizim de kızlarımız, bu ülkenin kızları, aydınlık yüzümüz, gücümüz, en nadide çiçeklerimiz… Siz diyorsunuz ki güneşten sakınalım, çiçek solar. Hepimiz anne ve babalarımızı geçtik. İzin verin kızlarınız da sizi geçsin” sözleriyle ülkenin önemli bir gerçeğine dikkat çekiyor. Gündem olacak bu sahne yeni bölüme dair merakı da artırıyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 12'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sadi ve Songül, Serdar’ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar. Semih, Sadi ve Songül’e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır. Esra’nın Ozan’ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan’ı ne yapacaklarını bilmedikleri bir duruma düşürür. Zülfikar, Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar. Sanem’in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder. Gizem köşkteki yeni yaşantısına alışmaya çalışırken Aslı’nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem’in yüreğini ağzına getirir. Aradığı hiçbir yerde Aslı’yı bulamayan Gizem’in umutları tükenmişken, Aslı elinden tutan biriyle köşkün kapısından girer. Mert’in tesadüf eseri bulduğu Derya’nın defteri ilk kez onu bu kadar gerçeğe yaklaştırır. Derya’nın yıllardır sakladığı sır sonunda ortaya çıkacak mıdır? Songül’ün ödül töreninde tanıştığı babasının öğrencisi Serdar trafik şubeye bir ziyarette bulunur. Bu ziyaretin amacı Songül’ü ne kadar mutlu etse de Sadi’yi de bir o kadar mutsuz eder. Gecenin ıssızlığında kendini bekleyen arabaya binen isimse yeni başlayacak maceraların habercisidir.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.