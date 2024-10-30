10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde onu anmak için düzenlenen 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bazı günler resmi tatil kapsamında yer alır. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?