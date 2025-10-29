Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Türkiye-Danimarka ortak yapımı 'Aldığımız Nefes' filmi izleyiciyle buluştu. Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi olan yapım, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali'nde yaptı. Türkiye prömiyerinde ise Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, köyde yaşayan bir ailenin kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası başına gelenleri anlatıyor. Filmde 'Esma' karakterini canlandıran Defne Zeynep Enci'nin oyunculuğu ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

"İZLEYİCİLERLE İZLEMEK ÇOK GÜZEL"

Filmi izleyicilerle izlemenin heyecanlı olduğunu söyleyen Şeyhmus Altun; "Geçen sene de Antalya Film Forum'daydık. 1 sene sonra bitmiş bir filmle gelmek çok güzel bir duygu. Altın Portakal'da Türkiye prömiyerimizi yapıyoruz. Daha önce yurt dışında gösterim yaptık ama bu coğrafyadan insanlara, bu coğrafyanın hikayesini anlatıp, tepkileri görmek mutluluk vericiydi. Buranın hikayesini anlattığımız için buradaki seyirciler olaya dahi hakim. Yurt dışında biraz daha duygular üzerine konuşurken, burada biraz daha toplumsal olaylar üzerine konuşuyoruz. Seyirciyle izlemek çok güzel. Filmde tepki almak istediğimiz belli sahneler var. O tepkileri gösterimlerde aldık" dedi.