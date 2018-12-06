Çocukların en büyük kış eğlencelerinden olan kartopu atmak Severance kasabasında yasaklanmış, üstelik taş atma eylemiyle aynı kategoride yer almıştı.

9 yaşındaki Dane Best, bu yasayı kaldırtmak için harekete geçti. Önce arkadaşlarını örgütledi. Kartopu oynarken içine taş ya da tehlikeli başka maddeler koymayacağının sözünü verdi. Aldığı destek üzerine kasaba meclisinde, üzerinde 1 ay kadar çalıştığı "Kartopu oynamak hakkımızdır" sloganlı bir sunum hazırladı.

Dane'in itirazını haklı buldan belediye başkanı yasağı kaldırdı. İlk yasal kartopunu atma hakkı da bu uğurda mücadele eden Dane'e verildi. Dane, ilk yasal kartopunu, yasağı kaldırttığı Belediye Başkanı Don McLeod'un önünde attı.

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