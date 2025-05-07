Ömrünün 101. yılını doldurmayı arıcılığa borçlu olduğunu vurgulayan Arıcı, "Beni tanıyanlar, 101 yaşıma rağmen hala arıcılık yaptığımı bilir. Arıcılığı ölünceye kadar yapacağım. Çünkü bunlar benim sağlığım, ilacımdır. Bunlarsız yapamam. Ayrıca 10-15 kovan daha alacağım. Ne zaman ölürsem, o zaman biter o iş" dedi.