Emekli 104 amiral gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmedine yönelik bildiri yayınladı. 104 amiralin yaptığı açıklamada, 53'üncü sıranın iki defa yazılmasından dolayı "103 amiral" olarak duyurulmuştu.

104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİNE TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" dedi. TBMM Başkanı Şentop ise "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Montrö bildirisi' yayınlanan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: GEREKLİ CEVAP VERİLECEKTİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vesayet muhiplerinin heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurgulayarak "Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin.

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

TBMM BAŞKANI: DÜŞÜNCE AÇIKLAMASI BAŞKA, DARBE ÇAĞRIŞIMLI BİLDİRİ BAŞKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"

104 AMİRALİN BİLDİRİSİNDE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ AYRINTILARI

Yayımlanan bildiride Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin şu ifadeler var:

"Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.

Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz."

MUHALEFETTEN 104 AMİRALİN BİLDİRİSİNE TEPKİ

KILIÇDAROĞLU: BU SAHTE GÜNDEMLER TUTMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Erdoğan'ın yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın" diye konuştu.

AKŞENER: BU BİR ZEVZEKLİKTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Sabah bir uyandık emekli amiraller bir bildiri yayınlamış, iktidar mensupları bunun üzerinde tepiniyor. Bildiğimi bir şey var, bu tür gece yarısı yapılan açıklamalar genellikle bu demokrasiye kesintiye neden olan muhtıraları hatırlatır. Bu konuda iktidar partisine üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Türkiye'de sadece iktidar değil, muhalefetin tümü paketlenip gönderilmiştir. Muhalefet görevini yapmaktadır. Emekli amirallerin canı sıkılmış, bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu tür zevzekliklerden çok çekti. Buradan herkese sesleniyorum, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum; herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı. Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı tavırlarını görmedim. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, bir parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına sebep olamazlar. Herkes fikrini söyler, zaman içinde, zemin içinde söyler. Ama bunu demokrasiye tehdit gibi bir yolu açmaktan imtina ederler. İYİ Parti milletimizin derdiyle hemhal olmaya devam edecektir.

Bu bildirinin öznesi Montrö ile Meclis Başkanı'nın söylediği sözlere tavır koyduk. Sayın Meclis Başkanı da yanlış anlaşıldım diye durumu düzeltti. Bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunu dikkatinize sunmak isterim."

DAVUTOĞLU: KÖTÜ NİYETLİ, SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, "Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.