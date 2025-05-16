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        Haberler Gündem Güncel 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu | Son dakika haberleri

        104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:20
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        104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
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        İHA'nın haberine göre; Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu.

        Durumu hemen yetkililere bildiren Kara’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

        El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor. Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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