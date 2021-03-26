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107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık

Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu'nun 107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştığını söyledi

107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada platformun Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağını kaydetti. Pekcan şunları kaydetti:

- Kolay ihracat platformu KOBİ'lerin ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her bilgiye tek platformdan ulaşmasını sağlayacak
- Platform ülke ihracatını tabana yayacak, yatırımlara ve ihracata ivme kazandıracak
- Platform 107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı
- Platformda yeni modüller oluşturuldu, bu sayede kapsamı en üst düzeye çıkarıldı
- Özelikleri ile dünyadaki örneklerini oldukça geride bıraktı
- Hedef pazar önerisi yapan akıllı ihracat robotu bulunuyor
- Platform 2.0 ile yepyeni bir platform ortaya çıkarılıyor
- İhracatçılara 18 milyon alıcı bilgisi sunulacak
- 100'un üzerine eğitim bilgisi hazırlandı
- İhracat hakkında hiçbir bilgisi olmayanlara bile hizmet verilecek, dil engeli ortadan kaldırılarak İngilizce yazışma desteği verilecek
- 16 veri tabanında beslenen bir altyapı hazırlandı
- İhracatçıya bütüncül bir danışmanlık hizmeti verilmesi hedefleniyor

- Kapsamlı analizler neticesinde bir anlamda ticaretin şifresini çözüyoruz
- Firmaların en çok talep ettikleri bilgilerden biri alıcı bilgileri idi, bu bilgileri artık ihracatçıya aracısız ve ücretsiz olarak sunuyoruz
- Firma profillemesi yaparak, ihracatçılara uygun alıcıları listeliyoruz
- Böylece, ihracat yapma potansiyeli en yüksek olan firmalar ile eşleştirmeler sağlıyoruz
- Platformda 18 milyon alıcı mevcut,
- Faaliyetini durduran firmayı sistemden temizleyeceğiz
- 190 ülkeden, 5000'den fazla GTİP firması sistemdeki bilgi havuzunda yer alıyor
- Küçük işletmeler için, sosyal medya danışmanlığı, dijital pazarlama gibi 100'den fazla konuda eğitim videosu yer alıyor
- Eğitimleri başarıyla tamamlayan firmalara bakanlık tarafından sertifika verilecek
- Platform ile yurtdışındaki firmaların da yerli firmalara ulaşmasını sağlıyoruz
- Bu kapsamda oluşturulan askturkiye.com internet sitesinde 8 farklı dilde firmalar kendilerini dünyaya tanıtma sansına da sahip olacaklar

- İhracatçıların sorularını yanıtlayacak yapay zeka temelli dijital asistan 7/24 hizmet verecek

- Platforma dünyadaki 70 binden fazla ihale bilgisi eklendi, gümrük vergileri ve kota bilgileri de platforma eklendi

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