11. haftada en çok sprint atan Kayserispor oldu!

Trendyol Süper Lig'de Süper Lig’de 11. hafta geride kaldı. Birbirinden önemli oynanan müsabakalarda en çok koşan takım Fenerbahçe olurken, Kayserispor da en çok koşan ikinci takım olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe 118 bin 893 metre koşarken Kayserispor ise 118 bin 382 metre ile ikinci oldu. Süper Lig 11. haftada en çok sprint atan takım 1929 ile Kayserispor oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe’de en çok Sprint atan diğer takımlar oldu.