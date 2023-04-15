Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 11 Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden kara taşıtlarının tamponlarına sabitlenmiş birer tabela olan plaka; o aracın hukuki sorumluluklarını bildirmektedir. O aracın, devletin resmi organları tarafından tanınması, trafikte bir denetime tabi tutulması gibi nedenlerle oluşturulmuş olan taşıt plakaları, tüm dünyada kullanılmaktadır. Üzerinde yer alan harf ve rakamlarla her biri birbirinden farklı olan bu plakaların tasarımları ve yazı tipleri ise belirli kurallara tabi tutulmuştur. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

11 Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihe ilk kez Fransa’nın Paris şehrinde ortaya çıkan ve karayolu ile ulaşımın yaygınlaşmasıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanan plakalar, araçların trafiğe çıkabilir olduğunu gösteren tabelalar olarak da tarif edilmektedir. Peki, 11 hangi şehrin plakası? Bilecik ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

11 Plaka Numarası Hangi İlin?

11 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bilecik olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Bursa’ya bağlı olan Bilecik, cumhuriyetin ardından 1924 yılında alınan bir kararla vilayet statüsünün kazanmıştır. Bilecik’in bir plaka koduna sahip olmasının tarihi ise 1962’dir.

24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka kodu verilmesi kararlaştırmış ve o gün için sayısı 67 olan illerin tamamına birer plaka numarası verilmiştir. 1’den başlayarak 67’ye kadar giden bu numaralar şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiş ve Bilecik de bu sıralamadaki yeri sebebiyle 11 numaralı plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nde yer alan Bilecik’in yüzölçümü 4.310 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 228 bin 673’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılı verilerine göre Bilecik’te trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı ise 75 bin 295 olarak saptanmıştır. Sayısı 75 bini aşan bu araçların içinde kamu hizmetine tahsis edilmiş olan araçlardan ağır tonajlı kamyonlara, kişilerin kullandığı hususi otomobillerden tarım alanlarında kullanılan araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’deki tüm taşıt plakaları hem illere hem de o illere bağlı olan ilçelere göre gruplandırılmıştır. Plakaların üzerinde ilk sırada yer alan rakamlar o aracın hangi ilde, plakaların ortasında yer alan harf ya da harf grupları ise o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Bilecik’in merkez ilçeleri, Osmaneli ilçesi, Söğüt ilçesi, Bozüyük ilçesi ve Gölpazarı ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 11 AC 001 - 11 AZ 999
  • 11 DA 011 - 11 DA 999
  • 11 EA 001 - 11 EZ 999

Osmaneli ilçesi Plaka Kodları:

  • 11 SA 001 - 11 SZ 999

Söğüt İlçesi Plaka Kodları:

  • 11 TA 001 - 11 TZ 999

Bozüyük İlçesi Plaka Kodları:

  • 11 DC 001 - 11 DZ 999

Gölpazarı İlçesi Plaka Kodları:

  • 11 RA 001 - 11 RA 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

14 Nerenin Plakası? 14 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 14 nerenin plakası?
13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait? htka
GÜNDEM 13 nerenin plakası?
Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEM Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Kadınlarda erken emeklilik olacak mı?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor
AÖL sınav tarihleri takvimi 2023: AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri açıklandı!
DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru tarihleri 2023: DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
GÜNDEM Bakan açıkladı! DSİ 1727 işçi alımı yapıyor!
AF MI ÇIKACAK? 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı genel af çıkacak mı? İşte 7. yargı paketi içeriği ve maddeleri
GÜNDEM 7. Yargı Paketi ile af yasası gündemde!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, kimler başvurabilir? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücretleri ve başvuru şartları
EYT BAŞVURU SONUCU sorgulama ekranı: 2023 SGK ile EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir, kaç günde belli olur?
GÜNDEM EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?
Ramazan ve oruç ne zaman bitiyor ve son oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı'nın bitmesine kaç gün kaldı 2023?
GÜNDEM Ramazan ne zamam bitiyor? Son oruç tarihi...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.