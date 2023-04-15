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Tarihe ilk kez Fransa’nın Paris şehrinde ortaya çıkan ve karayolu ile ulaşımın yaygınlaşmasıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanan plakalar, araçların trafiğe çıkabilir olduğunu gösteren tabelalar olarak da tarif edilmektedir. Peki, 11 hangi şehrin plakası? Bilecik ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

11 Plaka Numarası Hangi İlin?

11 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bilecik olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Bursa’ya bağlı olan Bilecik, cumhuriyetin ardından 1924 yılında alınan bir kararla vilayet statüsünün kazanmıştır. Bilecik’in bir plaka koduna sahip olmasının tarihi ise 1962’dir.

24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka kodu verilmesi kararlaştırmış ve o gün için sayısı 67 olan illerin tamamına birer plaka numarası verilmiştir. 1’den başlayarak 67’ye kadar giden bu numaralar şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiş ve Bilecik de bu sıralamadaki yeri sebebiyle 11 numaralı plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nde yer alan Bilecik’in yüzölçümü 4.310 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 228 bin 673’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılı verilerine göre Bilecik’te trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı ise 75 bin 295 olarak saptanmıştır. Sayısı 75 bini aşan bu araçların içinde kamu hizmetine tahsis edilmiş olan araçlardan ağır tonajlı kamyonlara, kişilerin kullandığı hususi otomobillerden tarım alanlarında kullanılan araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’deki tüm taşıt plakaları hem illere hem de o illere bağlı olan ilçelere göre gruplandırılmıştır. Plakaların üzerinde ilk sırada yer alan rakamlar o aracın hangi ilde, plakaların ortasında yer alan harf ya da harf grupları ise o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Bilecik’in merkez ilçeleri, Osmaneli ilçesi, Söğüt ilçesi, Bozüyük ilçesi ve Gölpazarı ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

11 AC 001 - 11 AZ 999

11 DA 011 - 11 DA 999

11 EA 001 - 11 EZ 999

Osmaneli ilçesi Plaka Kodları:

11 SA 001 - 11 SZ 999

Söğüt İlçesi Plaka Kodları:

11 TA 001 - 11 TZ 999

Bozüyük İlçesi Plaka Kodları:

11 DC 001 - 11 DZ 999

Gölpazarı İlçesi Plaka Kodları:

11 RA 001 - 11 RA 999