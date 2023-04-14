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Bir aracın trafikte denetlenmesini sağlayan ve o aracın sahibine bir takım hukuki ve cezai sorumluklar yükleyen araç plakalarının her biri birbirinden farklıdır. Peki, 12 hangi şehrin plakası? Bingöl ilçelerin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

12 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 12 plaka kodu nereye ait diye bir soru sorulduğunda verilecek cevap Bingöl olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde bir ilçe olan Bingöl, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1936 yılında vilayet statüsü kazanmış ve 1945 yılında da Bingöl ismini almıştır. Şehrin 12 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir.

1962 yılında hazırlanan ve yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm illere bir plaka kodu verilmiştir. 1’den başlayarak 67’ye kadar uzanan bu kodlar, şehirlerin alfabetik sıralamasına göre verilmiş ve Bingöl de bu listedeki yeri sebebiyle 12 plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasına bağlı olarak, plaka kodlarının sayısı da artmış ve günümüzde bu sayı 81 olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Bingöl’ün yüzölçümü 8.277 kilometrekare, nüfusu ise 282 bin 556’dır. 2022 yılında hazırlanan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verisine göre Bingöl’de trafiğe kayıtlı olan araçların toplam sayısı ise 18 bin 397 olarak saptanmıştır. Kamuda kullanılan araçlardan hafif ticari araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan, iş makinelerine kadar tüm araçlar bu sayının içinde yer almaktadır.

Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de, tıpkı illerin olduğu gibi ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Günümüzde, plakaların ilk sırasında yer alan ve 1’de başlayarak 81’e kadar giden sayılar illerin; bu sayıların hemen ardından gelen ve harf ya da harf kombinasyonundan oluşan kısım ise o ile bağlı olan ilçenin kodunu bize vermektedir. Plakaların orta kısmında yer alan bu harfler, bize o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Şimdi gelin; Bingöl’ün merkez ilçeleri, Genç ilçesi ve Solhan ilçesi plaka harf gruplarının neler olduğunu birlikte inceleyelim. İşte, Bingöl ilçelerinin plaka kodları:

Bingöl Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

12 AC 001 - 12 AN 999

12 AD 001 - 12 AP 999

12 D 0001 - 12 D 9999

12 KM 001 - 12 KM 999

12 M 0001 - 12 M 9999

12 S 0001- 12 S 9999

12 T 0001 - 12 T 9999

12 TK 001 - 12 TK 999

12 SM 001 - 12 SM 999

Genç İlçesi Plaka Kodları:

12 DA 001 - 12 DZ 999

12 KM 3001 - 12 KM 4000

12 TO 501 - 12 TO 550

Solhan İlçesi Plaka Kodları:

12 D 4001 - 12 D 499

12 EA 001 - 12 EA 999

12 M 4001 - 12 M 4999