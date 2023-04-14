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Haberler Gündem Trafik 26 Nerenin Plakası? 26 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayolları üzerinde seyreden bir motorlu taşıtın, kamunun resmî kurumları tarafından bilinmesini sağlayan ve o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu belirleyen tescil belgelerine, taşıt kayıt plakası adı verilmektedir. Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve günümüzde de araçların ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmakta olan plakalar, araçların kimlik kartları olarak değerlendirilirler. Üzerlerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonları ile o aracı belirli bir bölgeye bağlayan plakalar, araçların kendilerine has ve tektirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

26 Nerenin Plakası? 26 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Bir aracın trafikte resmen denetlenmesini sağlayan ve o araca birtakım hukuki sorumluluklar yükleyen plakalar, beyaz bir zemin üzerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelirler. Peki, 26 hangi şehrin plakası? Eskişehir ilçeleri plaka kodları neler? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

26 Plaka Numarası Hangi İlin?

Bizlere 26 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda vereceğimiz cevap Eskişehir olacaktır. Osmanlı Devleti’nde sancak ya da mutasarrıflık konumunda bulunan yerlerin, cumhuriyetin ilanından sonra il yapılmaları üzerine Eskişehir, 1923 yılında vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Eskişehir’in günümüzde de kullanmakta olduğu plaka numarasını aldığı tarih ise 1962’dir. Eylül 1962’de yayınlanan ve aynı yıl Ekim ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere 1’den başlayan ve 67’de sona eren plaka kodları atanmış; Eskişehir de bu iller arasındaki alfabetik sıralamaya göre 26 plaka kodunu almıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Eskişehir vilayetinin yüzölçümü 13.925 kilometrekare, nüfusu ise 2022 nüfus sayımına göre 906 bin 617’dir. Yine 2022 tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan araçlar üzerine yayınlamış olduğu veride, Eskişehir ilinde trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısının 318 bin 787 olduğu saptanmıştır.

Sayısı 300 bini geçen bu araçlar arasında kişisel otomobillerden belediye otobüsü gibi kamu hizmeti gören araçlara, özel amaca tahsis edilmiş araçlardan iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır ve bu araçların tamamı 26 plaka koduna sahiptir.

Eskişehir İlçelerinin Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de plakalarda ilk sırada yer alan sayılar iller; orta kısımda yer alan harf kombinasyonları ise o ile bağlı ilçeler hakkında bilgi vermektedir. Bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu öğrenmek için, o aracın plakasında yer alan harf kombinasyonlarına bakmak yeterlidir.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi, Beylikova ilçesi, Seyitgazi ilçesi, Sivrihisar ilçesi ve Çifteler ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Odunpazarı İlçesi Plaka Kodları

  • 26 AA 001 - 29 AZ 999
  • 26 D 0001 - 26 D 9999
  • 26 DA 991 - 26 DZ 999
  • 26 EA 001 - 26 EZ 999
  • 26 FA 001 - 26 FS 999
  • 26 FU 001 - 26 FU 999
  • 26 KA 001 - 26 KZ 999
  • 26 M 0001 - 26 M 9999
  • 26 MA 001 - 26 MA 999
  • 26 NA 001 - 26 NZ 999
  • 26 PA 001 - 26 PZ 999
  • 26 RA 001 - 26 RZ 999
  • 26 S 0001 - 26 S 9999
  • 26 T 0001 - 26 T 9999

Beylikova İlçesi Plaka Kodları:

  • 26 YA 001 - 26 YZ 999

Seyitgazi İlçesi Plaka Kodları:

  • 26 LA 001 - 26 LZ 999

Sivrihisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 26 HA 001 - 26 HZ 999

Çifteler İlçesi Plaka Kodları

  • 26 ZA 001 - 26 ZZ 999
  • 26 FT 001 - 26 FT 999
  • 26 FV 001 - 26 FZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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