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Aracın trafikte denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan plakalar, aynı zamanda bir aracın resmî kurumlar tarafından tanınmamasına da olanak sağlarlar. Peki, 24 hangi şehrin plakası? Erzincan ilçelerinin plaka kodları neler? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

24 Plaka Numarası Hangi İlin?

Bizlere, 24 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde vereceğimiz cevap Erzincan olacaktır. Osmanlı Devleti’nin önemli bölgelerinden biri olan Erzincan, tarih boyunca birçok farklı statüye sahip olmuş; bölgenin vilayet olması ise 1918 yılında gerçekleşmiştir.

Şehrin 24 plaka numarasına sahip olması ise 1962 yılında mümkün olmuştur. 1962 yılının Ekim ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası atanmış ve Erzincan da alfabetik sıralamadaki konumuna bağlı olarak, 24 plaka koduna sahip olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Erzincan’ın yüzölçümü 11.746 kilometrekare, nüfusu ise son ölçümlere göre 239.223 olarak belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı verilerine göre, şehre kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 65 bin 156 olarak saptanmıştır.

24 plaka kodu ile başlayan ve sayıları 65 bini aşan bu araçlar arasında, kamu alanında hizmet veren araçlardan kişilerin şahsi otomobillerine, motosikletlerden hafif ticari araç olan kamyonetlere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları

1962 yılından bugüne kadar kullanılmakta olan Türkiye taşıt plakası sisteminde, plakalar üzerinde ilk sırada yer alan sayılar illeri; orta kısmında yer alan harfler ise ilçeleri göstermektedir. Bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini öğrenebilmek için, o aracın plakasındaki harf gruplarını incelemek yeterlidir.

Erzincan vilayetinin merkez ilçeleri, Çayırlı ilçesi, Tercan ilçesi, Üzümlü ilçesi ve Refahiye ilçesinin kullanmakta olduğu plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Erzincan ilçelerinin plaka kodları:

Erzincan Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

24 AC 001 - 24 AZ 999

24 DC 001 - 24 DD 999

24 DF 001 - 24 DT 999

​​​​​​​24 DY 001 - 24 DZ 999

​​​​​​​24 M 0001 - 24 M 3500

24 M 5501 - 24 M 6000

24 M 7001 - 24 M 9000

24 T 0001 - 24 T 1000

24 T 2001 - 24 T 2500

24 T 3001 - 24 T 4500

Çayırlı İlçesi Plaka Kodları:

24 DE 001 - 24 DE 999

​​​​​​​24 M 4501 - 24 M 5500

​​​​​​​24 T 1501 - 24 T 2000

Tercan İlçesi Plaka Kodları:

24 DA 001 - 24 DA 999

​​​​​​​24 DU 001 - 24 DU 999

​​​​​​​24 M 3501 - 24 M 4500

​​​​​​​24 M 1001 - 24 T 1500

Üzümlü İlçesi Plaka Kodları:

​​​​​24 M 9001 - 24 M 9999

​​​​​​​24 T 4501 - 24 T 5000

​​​​​​​24 UA 001 - 24 UF 999

Refahiye İlçesi Plaka Kodları:

​​​​​​24 FA 001 - 24 FA 999

​​​​​​​24 M 6001 - 24 M 7000

​​​​​​​24 T 2501 - 24 T 3000