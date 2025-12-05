11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

TBMM Adalet Komisyonunda, dünkü toplantıda 15 maddesi kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine ilişkin hükmün yer aldığı teklifin 27. maddesinin görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilleri değişiklik önergesi verdi.

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin kapsamından çıkarıldı.

Böylece, terör ve örgütlü suçların yanı sıra bazı kasten öldürme suçları ile cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hükümlüler bu düzenlemeden yararlanamayacak.