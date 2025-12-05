Habertürk
Habertürk
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda

        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda

        TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin kapsamından çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 04:27 Güncelleme: 05.12.2025 - 04:27
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
        Sesli Dinle
        Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

        TBMM Adalet Komisyonunda, dünkü toplantıda 15 maddesi kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

        Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine ilişkin hükmün yer aldığı teklifin 27. maddesinin görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilleri değişiklik önergesi verdi.

        AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin kapsamından çıkarıldı.

        Böylece, terör ve örgütlü suçların yanı sıra bazı kasten öldürme suçları ile cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hükümlüler bu düzenlemeden yararlanamayacak.

        TBMM Adalet Komisyonunda, 27. maddenin değişiklik yapıldığı şekliyle kabul edilmesinin ardından kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        #HABER
        #adalet komisyonu
        #11. yargı paketi
        #son dakika
        #son dakika haber
