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11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarlığı güldürdü!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki Nehir Şazi'nin kurban pazarlığı yaptığı anlar, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi...

11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarlığı güldürdü!
11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarlığı güldürdü!
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DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde babasıyla birlikte geçen pazar, Sarnıç'taki kurban pazarına gelen Nehir Şazi, Ramazan Dağgül'ün sahibi olduğu bir boğayı beğendi.

DHA'nın haberine göre fiyatını sordukları kurbanlık için Dağgül, 17 bin TL isteyince bu sefer sıkı bir pazarlık başladı.

Nehir Şazi ile Ramazan Dağgül arasında dakikalarca pazarlık sürdü.

Nehir kurbanlığı 15 bin 500 TL'ye almayı başardı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 300 bin kez izlendi.

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