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11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dayanışma ve taziyede bulunmak için 27 Şubat’ta Türkiye’ye gelmişti.

Bu gelişme sonrası 11 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

İki bakanın görüşmesinde büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüşmeler yürütülmesi de öngörülüyor.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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