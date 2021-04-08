UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG),deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti. Allianz Arena'daki maça hızlı başlayan Paris ekibi, 3. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. İlk düdükten sadece 149 saniye sonrası ağları havalandıran yıldız golcü, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Mart 2010'dan bu yana yediği en erken golü kaydetti. Daha önce Wayne Rooney 63 saniyede Alman ekibine gol atmayı başarmıştı.

İkinci yarıya atak başlayan Bavyera ekibi, 60. dakikada Thomas Müller ile beraberliği yakalasa da 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi. Fransa temsilcisi, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. 22 yaşındaki Mbappe bu sezon Devler Ligi'nde 8 gole ulaştı.

Öte yandan golün asistini yapan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı 2013/14'ten bu yana en fazla asist (25) yapan oyuncu konumunda.