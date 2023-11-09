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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da turistleri hedef alan sahte polislere operasyon! - Güncel haberler

        İstanbul'da turistleri hedef alan İranlı sahte polislere operasyon!

        İstanbul Fatih'te turistleri gasp eden İranlı sahte polislere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:50
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        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
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        Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü bahanesiyle durdurdukları turistlerin paralarını çalan, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre işledikleri bir suç sırasında cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Fatih, Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi.

        SÖZDE KİMLİK KONTROLÜYLE SOYGUN

        Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi.

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        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin izini sürerek kimliklerine ulaştı. İran uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler Ahmet A.(53), Mehdi B.Z.(32), Navabali J. (58) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

        Şüphelilerin sorgularında aynı bölgede polis süsü verilerek yapılan üç hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Daha önceden de poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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