Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 113 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 113 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 113 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        113 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 113 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

        Yerel kaynaklar, saldırılar kapsamında birçok noktada sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini belirtti.

        Son saatlerdeki saldırılarda Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde 5, Gazze kentinde ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Daha önceki saldırılarda ise Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde 3, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 4, Refah kentinde 4 olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Gazze’deki hastanelere İsrail saldırılarından ölen en az 113 Filistinlinin cenazesi ulaştı.

        REKLAM

        Enkaz altında hala çok sayıda kayıp olduğu, ancak yoğun bombardıman nedeniyle sivil savunma ve sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastanelere 93 ölü ve 200'den fazla yaralı getirildiğini duyurmuştu.

        İsviçre merkezli ve faaliyet alanı Orta Doğu ile Kuzey Afrika olan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayımlanan bir rapora göre, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları "en geniş kapsamlı ve en yıkıcı" aşamasına ulaştı.

        Özellikle son dört günde onlarca katliamın işlendiği, bu sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turuyla eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar en az 53 bin 119 kişi öldü, 120 bin 214 kişi de yaralandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Kaçak kazı ölüm getirdi!
        Kaçak kazı ölüm getirdi!
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası