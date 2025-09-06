Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, EuroBasket'te 16 yıl sonra çeyrek finalde - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, EuroBasket'te 16 yıl sonra çeyrek finalde

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 16:45 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan milliler, son 16 turu maçında B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi.

        Türkiye, Arena Riga'daki karşılaşmayı, 85-79 kazanarak turnuvada çeyrek finale yükseldi.

        Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 9 Eylül Salı günü Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle mücadele edecek.

        EUROBASKET'TE 16 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

        A Milli Takım, EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        2009 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 5 maçı da kazanan milliler, 6. müsabakada Slovenya'ya mağlup olmuştu.

        Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan'a yenilerek elenmişti.

        REKLAM

        Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda en son üst üste 7 galibiyete EuroBasket 1957'de imza atmıştı. Milli takım, söz konusu turnuvayı 9. sırada bitirmişti.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 7. KEZ SON 8 TAKIM ARASINDA

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 7. kez son 8 takım arasında yer aldı.

        Milliler, turnuvada 1951, 1973, 1997, 1999, 2001 ve 2009'un ardından 2025'te de adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

        Türkiye, 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları