12 Dev Adam, İzlanda'ya mağlup oldu: Grubu 3. sırada bitirdik!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 6'ncı maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu.

EuroBasket'e katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3'üncü mağlubiyetini aldı ve grubu 3'üncü sırada tamamladı. İzlanda ise 3'üncü kez galip geldi ve grubu 2'nci sırada tamamlayarak turnuvaya gitmeye hak kazandı.

Öte yandan mücadelenin en skorer ismi ise İzlanda'da 23 sayı kaydeden Martin Hermannsson oldu.