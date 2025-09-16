Habertürk
        Haberler Magazin 12 Dev Adam ve sevdikleri İstanbul’da bir arada

        12 Dev Adam ve sevdikleri İstanbul’da bir arada

        EuroBasket'te gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam, İstanbul'da aileleri ve sevgilileriyle bir araya geldi. O anları Ebru Şahin sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 19:18 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:18
        Bir araya geldiler
        12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te yine gümüş madalya kazandı.

        Turnuva boyunca milli basketbolcular, eşleri ve sevgilileri tarafından tribünden desteklendi. Ebru Şahin, Ece Hocaoğlu Şanlı, Ilda Sipahi ve Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, takımı yalnız bırakmadı.

        12 Dev Adam, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönmüştü. Milli basketbolculardan Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim ve Alperen Şengün gibi isimler aileleri ve sevgilileriyle bir araya geldiği organizasyonda buluştu.

        Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bu buluşmaya ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Öte yandan, Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın romantik paylaşımları da sosyal medyada dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #12 Dev Adam
        #ebru şahin
        #cedi osman
