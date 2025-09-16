Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Hakan Bilal Kultualp, HT Spor'da! - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Hakan Bilal Kultualp, HT Spor'da!

        Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çok özel açıklamalarıyla HT Spor'da... Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlıyor. Kutlualp'in açıklamalarını canlı takip edebilirsiniz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI | Hakan Bilal Kultualp, HT Spor'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çok özel açıklamalarıyla HT Spor'da...

        Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlıyor.

        İşte Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor