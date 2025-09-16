CANLI | Hakan Bilal Kultualp, HT Spor'da!
Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çok özel açıklamalarıyla HT Spor'da... Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlıyor. Kutlualp'in açıklamalarını canlı takip edebilirsiniz...
Giriş: 16.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:01
Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çok özel açıklamalarıyla HT Spor'da...
Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlıyor.
İşte Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ